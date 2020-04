Minaccia il convivente con un coltello: non era la prima aggressione nelle ultime settimane

Nuovo episodio di violenza domestica nella provincia padovana, dove una donna di Loreggia ha aggredito il compagno con cui vive.

Le minacce e il pestaggio

Poco prima delle 8 di martedì nell'abitazione della coppia è divampata un'accesa lite. La donna, originaria della Romania, ha impugnato un coltello da cucina e con quello ha minacciato ripetutamente il compagno, italiano di 49 anni. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che, raccogliendo la testimonianza dell'uomo, hanno scoperto come non si trattasse del primo caso simile. Il 5 aprile scorso la straniera aveva infatti già aggredito il 49enne, arrivando a picchiarlo e costringendolo a farsi medicare al pronto soccorso da dove era poi stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. A fronte delle prove suffragate dal referto medico, si è così proceduto denunciando la 34enne per minaccia aggravata e lesioni personali.