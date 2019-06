Perseguita e minaccia l'ex moglie: in casa del 77enne sequestrata una pistola

Non è stato capace di rassegnarsi alla fine di quell'unione durata tanti anni. Un 77enne, nonostante avesse cambiato città dopo il divorzio, ha attuato una vera e propria persecuzione nei confronti della ex, una 71enne padovana.

Le persecuzioni

Lei è rimasta a vivere in città, lui si è spostato a Bagnolo di Po, nel Rodigino. I contatti tra loro sono però rimasti assidui: non perché fossero in buoni rapporti, ma perché l'anziano si è trasformato in uno stalker. Per mesi ha perseguitato la donna con chiamate, messaggi, appostamenti. Quando ha capito che lei non ne voleva più sapere ha rincarato la dose passando a esplicite minacce.

Le accuse

Temendo per la propria incolumità la 71enne ha chiesto aiuto ai carabinieri di Cadoneghe, raccontando il suo calvario e fornendo gli elementi utili per organizzare una serie di verifiche sul comportamento dell'ex marito. Gli accertamenti hanno permesso di provare le persecuzioni, portando gli inquirenti a chiedere e ottenere l'autorizzazione per perquisire l'abitazione dell'anziano. Lì è stata recuperata una pistola regolarmente detenuta poi sequestrata a scopo cautelativo. Le molestie e il ritrovamento dell'arma hanno portato alla denuncia del 77enne (le cui generalità complete non vengono divulgate per salvaguardare la privacy della vittima ndr) con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce.