Minacce di morte alla veterinaria davanti ai clienti: «Hai ammazzato il mio cane»

La riteneva responsabile della morte dell'amato cane del figlio, tanto da arrivare a minacciarla di morte davanti ad altri clienti.

Lo sfogo

Attimi di tensione martedì pomeriggio all'interno dell'ambulatorio veterinario Bacchin in via Alessandro Guidi, zona Guizza. Attorno alle 17.30 la titolare 40enne era impegnata in una visita quando nella sala d'attesa, dove c'erano diversi clienti, è piombato un uomo romeno in forte stato di agitazione. Gridando ha insultato la donna, sfidandola a presentarsi in corridoio. Le persone in attesa hanno tentato invano di calmarlo invitandolo a uscire, ma lui non si è arreso finché la dottoressa lo ha affrontato.

La morte

Nel mezzo di una raffica di insulti, l'uomo l'ha più volte minacciata di morte, distintamente e in presenza di testimoni. Poi è scappato. Il motivo di tanta collera? La morte del bulldog francese di proprietà del figlio 29enne. La bestiola, di cinque anni e mezzo, soffriva di un disturbo congenito per il quale era stata visitata una prima volta dalla veterinaria lo scorso gennaio, accompagnata dalla moglie. Dimesso, il cane ha avuto una violenta crisi respiratoria sabato scorso, tanto che il proprietario lo ha fatto visitare anche a un altro specialista. Il responso però è stato lo stesso: un'anomalia incurabile che il giorno successivo lo ha portato alla morte.

La denuncia

Nonostante l'animale fosse affetto da una patologia congenita, il romeno era convinto che ad averne causato la scomparsa fosse una negligenza della dottoressa. Ieri il violento sfogo, in seguito al quale è stata chiamata la polizia. In breve, raccolte le testimonianze dei clienti e la descrizione della vittima, gli agenti hanno rintracciato lo straniero denunciandolo per minacce.