La lite in famiglia degenera: si presenta dal fratello e lo minaccia con coltello e mazzetta

Il litigio scoppiato per qualche ruggine tra fratelli ha avuto un risvolto inaspettato. Il più giovaneè infatti arrivato a imbracciare degli oggetti contundenti insultando e minacciando il maggiore che, spaventato, ha chiesto aiuto ai carabinieri.

Le minacce

Teatro della disputa è stata nella giornata di lunedì l'abitazione di un 38enne, originario del Marocco ma da tempo residente a Bronzola, frazione di Campodarsego. Lì si è presentato il fratello minore, 25enne che vive poco lontano. Tra i due i litigi sarebbero stati frequenti, ma nulla che potesse far presagire un comportamento tanto violento da parte del ragazzo. Quando si sono incontrati i toni si sono fatti accesi fino a quando il minore ha estratto un coltello e una mazzetta da falegname, alzandoli contro il parente e minacciandolo più volte.

La denuncia

Il 38enne si è quindi rivolto ai carabinieri temendo per la sua incolumità, mentre il fratello si allontanava. Lo hanno rintracciato poco dopo nella sua abitazione, recuperando e sequestrando i due oggetti descritti dalla vittima. Nei confronti di A.Z. è quindi scattata una denuncia per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo i contorni della vicenda per capire quale fosse il motivo alla base della sfuriata.