Inquietante ritrovamento: sulla porta del ristorante compaiono due proiettili

Si è difeso parlando di un semplice scherzo. Sulla vicenda vogliono però vedere chiaro i carabinieri, essendo emerse alcune vecchie ruggini tra il denunciato e la vittima dell'atto intimidatorio.

Il ritrovamento

Mezz'ora dopo la mezzanotte di mercoledì ai carabinieri di Cittadella è arrivata la chiamata allarmata del gestore della Taverna del borgo, in via Borgo Bassano. L'uomo aveva appena trovato, attaccati alla porta principale con dello scotch, due proiettili di pistola. Le testimonianze immediatamente raccolte sul posto hanno ben presto indirizzato i sospetti verso un uomo del posto, che aveva avuto qualche screzio con il ristoratore.

Il cerchio si stringe

Gli inquirenti si sono presentati a casa del sospettato, dove hanno trovato lo stesso nastro adesivo usato per fissare le ogive all'ingresso. Non c'erano invece altri proiettili né armi e, messo alle strette, il cittadellese avrebbe ammesso le proprie responsabilità, dicendo però di aver agito per una goliardata e non con intento intimidatorio. Tesi che non ha retto, perché il 53enne A.G. è stato denunciato per minaccia aggravata e detenzione abusiva di munizioni. Si indaga ora per capire come sia entrato in possesso dei proiettili e se se li sia procurati appositamente per intimidire il titolare del locale.