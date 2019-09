Famiglia in balia di un cinquantenne: in ospedale dopo le minacce ai parenti

Che cosa abbia scatenato l'ira del 55enne, stanno ancora cercando di capirlo i militari dell'Arma. L'uomo, ricoverato dopo la sfuriata, è stato colpito da una denuncia per minacce.

Paura tra le mura domestiche

L'intervento è scattato nella giornata di martedì, quando da un'abitazione privata nel comune di Limena è arrivata una chiamata alla centrale del 112. La persona al telefono chiedeva l'aiuto dei carabinieri perché in casa una banale discussione tra parenti rischiava di degenerare pericolosamente. Un 55enne aveva infatti perso la calma, arrivando a minacciare pesantemente e ripetutamente gli altri familiari.

Dalle minacce al ricovero

All'arrivo della pattuglia partita da Vigodarzere la scenata era ancora in corso e il padovano non ha risparmiato una sequela di minacce e insulti anche ai militari. Vista la situazione l'uomo, una volta tranquillizzato quel tanto che bastava per convincerlo a uscire, è stato accompagnato all'ospedale per valutarne lo stato psicologico, che in un momento di difficoltà potrebbe aver innescato la reazione violenta. Nonostante nessuno sia rimasto ferito, l'uomo è stato colpito da una dneuncia per minacce.