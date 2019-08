La cena aziendale degenera: minaccia il collega armato di coltello e forchettone

Doveva essere una serata di allegria, che si è invece conclusa con un grosso spavento e una denuncia.

La sfuriata

Il parapiglia è scoppiato attorno alle 22 di giovedì nei locali di un'azienda con sede in via Magellano a Trebaseleghe. Lì si erano riuniti dirigenti e dipendenti per una cena aziendale, ma tra due operai è nato un acceso diverbio culminato con offese e minacce. Secondo quanto raccolto dalle testimonianze dei presenti, a ingaggiare il confronto sarebbe stato un 31enne di origine marocchina che dalle parole è passato ai fatti, brandendo un coltello da cucina e un forchettone da barbecue per minacciare un 23enne albanese di Mira. Quella che poteva sembrare una goliardata si è ben presto trasformata in un momento di terrore per chi assisteva alla scena.

La denuncia

Con il nordafricano fuori si sé qualcuno ha preferito chiamare i carabinieri, che quando sono arrivati sul posto hanno placato gli animi e sequestrato le due posate ancora nelle mani del 31enne. O.T., residente a Castelnuovo Rangone nel Modenese, è stato prelevato e denunciato per minaccia aggravata. Nessun particolare motivo o pregresso è stato individuato all'origine del litigio.