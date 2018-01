Lanciano sassi dal cavalcavia di via Maroncelli: tre minorenni fermati e denunciati

Nella notte tre minorenni sono stati fermati e denunciati dai Carabinieri di Padova con l'accusa di aver lanciato dei sassi dal cavalcavia di via Maroncelli.

I FATTI

È da poco scoccata la mezzanotte quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Padova sorprende due sedicenni ed un quattordicenne (un italiano, un moldavo e un rumeno) intenti a scagliare dei blocchi di porfido dal cavalcavia di via Maroncelli, mettendo così a repentaglio l'incolumità dei guidatori in transito. Fortunatamente non si registrano feriti o danni alle vetture, ma i tre minorenni sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Venezia e poi affidati ai rispettivi genitori.