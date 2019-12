Ubriaco e molesto sul treno, si abbassa i pantaloni davanti a una diciottenne

Serata movimentata a bordo di un treno che mercoledì ha fatto tappa nella stazione del capoluogo. A bordo è intervenuta la Polfer, che ha prelevato non senza fatica un 31enne pakistano.

La denuncia

L'intervento è nato in seguito alla segnalazione di una passeggera, che ha avvertito la polizia perché l'uomo all'interno del vagone la stava molestando. A quanto raccontato dalla 18enne lo straniero, visibilmente alterato, le avrebbe rivolto pesanti apprezzamenti a sfondo sessuale. Un atteggiamento che è continuato anche quando a bordo si sono presentati gli agenti, trovandolo con i pantaloni slacciati. Il 31enne si è poi slanciato contro di loro, opponendosi per non essere costretto a scendere dal convoglio. Una mossa inutile, che all'accusa di atti osceni ha fatto aggiungere anche quella di resistenza a pubblico ufficiale. A.H.è dunque stato identificato negli uffici della stazione e segnalato anche per ubriachezza molesta.