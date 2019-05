Presunte molestie a una ragazzina sul tram: sporge denuncia insieme ai genitori

Un viaggio da dimenticare, con un giovane straniero che approfittando della calca le si è strusciato addosso in modo esplicito. Questo almeno sarebbe quanto raccontato dalla ragazza, che alle 16 di giovedì ha formalizzato una denuncia alla stazione di Padova Principale.

Le molestie

La sedicenne ci è arrivata a metà pomeriggio con i genitori, ai quali una volta rincasata da scuola ha raccontato l'accaduto che ha poi ripetuto in caserma. Secondo la sua versione alle 14 sarebbe salita sul tram alla fermata Eremitani diretta verso l'Arcella. A bordo, nella calca, si sarebbe trovata accanto a un giovane africano. Lui, sempre approfittando delle persone stipate nel convoglio, si sarebbe ripetutamente strusciato contro di lei in modo inequivocabile. Non un contatto casuale dunque, ma una molestia. Sconvolta, è scesa poche fermate dopo e ha deciso di raccontare tutto, fornendo la descrizione del presunto molestatore.