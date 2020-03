In strada nonostante il divieto: armato e ubriaco allarma i residenti

Due denunce e sanzione: sono i provvedimenti che hanno colpito un 40enne marocchino che deve ora rispondere di ubriachezza, porto abusivo e del mancato rispetto delle norme ministeriali per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus.

Il controllo

Il nordafricano è stato notato poco dopo le 19 di lunedì lungo via Telemaco Signorini a Pontevigodarzere, nei pressi del capolinea nord del tram. Vagabondava barcollando per strada, con un grosso coltello che teneva parzialmente nascosto all'interno del giubbotto. La sua presenza è stata segnalata al 113 che ha inviato sul posto una pattuglia della Squadra volante i cui agenti hanno individuato e fermato il marocchino. Identificato in K.Y., in Italia senza fissa dimora, è risultato visibilmente alterato dall'alcol e gli è stato sequestrato un coltello da cucina di 29 centimetri. Il 40enne è dunque stato sanzionato per ubriachezza nonché denunciato per porto abusivo di armi e per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19.