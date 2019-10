Occupano abusivamente un casolare: per mesi hanno rubato la corrente ai vicini

Devono rispondere di occupazione abusiva e furto di energia elettrica due uomini di 49 e 46 anni, entrambi italiani, accusati di essersi stabiliti in una cascina e di aver sottratto la corrente a una famiglia residente nelle vicinanze.

Zona isolata

Un insediamento che risale allo scorso agosto, quando i due hanno forzato uno degli ingressi dell'ampio casolare al civico 2 di via Love. Uno stabile isolato, che sorge nelle aperte campagne a nord di Ospedaletto, al confine con la provincia di Vicenza. Appartiene a un 64enne di Dueville, ma è disabitato da molti anni. Le dimensioni dell'edificio e la lontananza dalle altre abitazioni hanno permesso ai due padovani di passare inosservati per diverso tempo, ma l'allaccio abusivo alla rete elettrica è stato per loro fatale.

Le denunce

I carabinieri hanno appurato che la coppia aveva manomesso il vecchio contatore presente nella cascina, collegandone abusivamente l'impianto a quello della proprietà confinante. Fatti che alla lunga hanno attirato i sospetti tanto dei vicini quanto del legittimo proprietario dell'immobile, che hanno portato all'avvio delle indagini. Appurati i reati, il 49enne B.A. di Carceri e il 46enne B.P. di Este, quest'ultimo senza fissa dimora, sono stati denunciati nella giornata di martedì e allontanati dal casolare.