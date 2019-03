Forzano il cancello e occupano il campo con la roulotte. Durante lo sgombero volano minacce

Quando l'uomo, padovano residente a Maserà, è andato a controllare uno dei suoi campi alle porte di Rubano ha ricevuto un'amara sorpresa trovandolo trasformato in un piccolo campo nomadi.

Sgombero con minacce

La scoperta risale ad alcuni giorni fa e il quarantaseienne si è subito rivolto ai carabinieri. Nell'appezzamento di terra in via Silvio Pellico, alla periferia nord di Sarmeola, c'era ancora la roulotte con dentro tre uomini di origine romena fra i 58 e i 38 anni. Come appurato in seguito, il trio aveva forzato il lucchetto del cancello circa tre giorni prima, parcheggiando il veicolo e stabilendosi nel campo. Alla vista dei militari arrivati per sgomberarli uno di loro ha dato in escandescenze coprendoli di insulti e minacce. Trasferiti tutti nella vicina caserma, M.G. (58 anni), M.I. (40) e A.D. (38) sono stati denunciati per invasione di terreni. Per uno di loro si aggiunge anche l'accusa di violenza a pubblico ufficiale.