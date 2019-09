Ragazzina investita davanti a scuola: rintracciato l'uomo alla guida. Era scappato

Se sia scappato perché preso dal panico o perché non si fosse reso conto di quanto successo lo appureranno i carabinieri, che a meno di ventiquattro ore dall'incidente hanno denunciato per omissione di soccorso l'87enne.

L'incidente

Pensionato di Piacenza d'Adige, l'uomo alle 13 di mercoledì stava percorrendo via Argine Restara a bordo della sua Fiat Punto. In quel momento decine di adolescenti si erano riversati per strada al termine delle lezioni nel vicino istituto professionale Enrico Fermi. Tra loro anche una 15enne del paese, che attraversando la carreggiata era stata colpita al ginocchio sinistro dal paraurti anteriore dell'utilitaria. Il veicolo non si era fermato e i testimoni hanno potuto descrivere sommariamente soltanto la fisionomia della persona a bordo e il modello dell'auto.

Le indagini

Elementi impugnati dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Este, che mentre la ragazzina veniva trasferita al pronto soccorso di Schivonia, avviavano le ricerche. Indagini durate meno di un giorno, perché giovedì mattina l'autista fuggitivo aveva già un nome. Quello dell'87enne della Bassa, raggiunto nella sua abitazione e denunciato. La sua posizione è ancora al vaglio, mentre la ragazzina era stata prontamente dimessa con una prognosi di dieci giorni per delle lievi contusioni al ginocchio.