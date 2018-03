Ingoia un ovulo di cocaina, ma gli si apre nello stomaco: albanese denunciato e ricoverato

Più che l'arresto ha rischiato la vita. Per evitare guai con la polizia un albanese di 38 anni ha ingoiato un ovulo di cocaina, che però gli si è aperto nello stomaco: ricoverato in gravi condizioni in rianimazione, non è in pericolo di vita ma è stato denunciato.

I fatti

È successo venerdì intorno alle 19.10: la polizia è intervenuta in via Sorio su segnalazione di un residente, che ha notato una persona sospetta vicino all'aeroporto. Giunta sul posto la pattuglia ha subito individuato l'uomo, il quale ha cominciato a scappare ingerendo un ovulo di cocaina. Raggiunto e fermato dagli agenti, l'albanese era in possesso di 1.760 euro, alcuni cellulari e 8 grammi di cocaina. Portato in Questura, ha iniziato a sudare e a dare di matto: stava difatti andando in overdose perché l'involucro con la cocaina precedentemente ingoiato gli si era aperto nello stomaco. Un'ambulanza del 118 ha quindi provveduto a trasportarlo in gravi condizioni all'ospedale di Padova, dove è stato ricoverato in rianimazione: il 38enne nella mattinata di sabato è stato dichiarato fuori pericolo di vita. In seguito alla perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'uomo, inoltre, sono stati trovati un bilancino di precisione e altri strumenti per il confezionamento della droga. Denunciato anche il suo inquilino italiano, di 32 anni.