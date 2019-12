Al volante con patente falsa perché mai conseguita: 25enne nei guai

L'aveva sempre fatta franca finora. Ma alla prima occasione utile è stato beccato: S.T.D., 25enne di origini romene residente a Padova, è stato denunciato dai carabinieri del Norm di Padova per falsità materiale commessa da privato.

I fatti

È successo nella serata di giovedì 26 dicembre a Padova: il giovane era alla guida della sua Alfa Romeo 147 in Corso Australia quando è stato fermato per un normale controllo dai militari dell'Arma. Ai quali è bastato poco per scoprire l'inghippo: il 25enne, infatti, alla richiesta di favorire i documenti ha presentato una patente di guida romena risultata falsa. E non è tutto: i carabinieri hanno infatti appurato che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida. Da qui il deferimento in stato di libertà.