In sella allo scooter senza assicurazione e patente: stangato a Pasquetta

Non solo era senza la patente da sei anni, ma viaggiava su uno scooter privo di assicurazione. Infrazioni che sono costate una denuncia e una sanzione a un 50enne di San Giorgio delle Pertiche.

Il controllo

L'uomo è incappato in un controllo dei carabinieri di Camposampiero lunedì mattina. Quando i militari hanno intimato l'alt allo scooter Yamaha T-Max su cui viaggiava il padovano, alla richiesta del documento di guida si sono sentiti rispondere che l'uomo ne era sprovvisto. Un rapido controllo ha permesso di appurarne il motivo: la patente gli era infatti stata revocata nell'aprile del 2014 su disposizione della prefettura. Anche il veicolo non aveva le carte in regola: intestato al 50enne, era infatti privo della copertura assicurativa obbligatoria per circolare. La guida con patente revocata è costata all'uomo una denuncia a cui si sommano il sequestro dello scooter e la sanzione per la mancanza dell'assicurazione.