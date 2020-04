Alla guida con un permesso del Senegal: il documento è falso, era senza la patente

Un curioso permesso internazionale di guida rilasciato dalla Repubblica del Senegal è ciò che i carabinieri di Camposampiero si sono visti porgere dal 25enne F.M. fermato martedì pomeriggio a San Giorgio delle Pertiche.

Il controllo

Il ragazzo senegalese, che vive a Campodarsego, si trovava alla guida della sua automobile quando i militari gli hanno intimato l'alt. Alla richiesta di patente e libretto il giovane ha sfoderato l'insolito documento, che è stato ritirato per essere sottoposto a ulteriori verifiche. Si sono così scoperte una serie di piccole anomalie rispetto al modello originale: quello consegnato dallo straniero era infatti un falso, per quanto accurato. Una mossa che gli è costata una denuncia, poi aggravata dal fatto che la patente italiana di F.M. era stata gli era stata ritirata. Sarebbe questo il motivo per il quale il giovane ha prodotto il permesso contraffatto, vedendosi anche sottoporre l'auto al fermo amministrativo.