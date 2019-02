Girava per Prato della Valle con un coltello in tasca: denunciato 23enne

8 centrimetri di lama. Quanto basta, in pratica, per fare molto male: W.M., 23enne tunisino irregolare, è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

I fatti

È successo all'alba di sabato 16 febbraio, alle ore 6.00 circa: i carabinieri del Norm hanno fermato il nordafricano durante un servizio di controllo in Prato della Valle. E la perquisizione ha portato i suoi frutti: l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con la lama lunga 8 centimetri. L'arma da taglio è stata sequestrata, e il tunisino deferito.