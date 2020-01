Ventenni in auto con una pistola e un coltello: i residenti segnalano il veicolo sospetto

I residenti insospettiti da un'automobile con quattro ragazzi a bordo e i dubbi che trovano conferma grazie ai carabinieri. Sono così finiti denunciati due giovani di 22 e 21 anni.

Il controllo e il sequestro

I due mercoledì percorrevano in auto le strade di Camposampiero insieme ad altri due coetanei. Una combriccola che ha dato nell'occhio, poiché alla centrale del 112 è arrivata più di una chiamata che segnalava il comportamento poco rassicurante dei giovani nell'abitacolo. Raccolta la descrizione del mezzo, una pattuglia lo ha intercettato in pochi minuti. Ai ragazzi sono stati chiesti i documenti e visto il loro nervosismo si è proceduto a una perquisizione dell'interno dell'auto. Controllati i sedili, è arrivata la sorpresa: sotto al posto occupato dal 22enne N.F. c'era una pistola Glock ad aria compressa , sotto quello del 21enne H.W.K. un coltello di 15 centimetri. L'arma da fuoco si è rivelata essere una riproduzione e benché fosse priva di munizioni, non aveva nemmeno il tappo rosso obbligatorio per legge. Sequestrati i due oggetti, i ragazzi sono quindi stati denunciati per porto abusivo di armi.