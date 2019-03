Molesti in piazza, uno ha una pistola. Il dettaglio sospetto: è finta, ma col tappo rosso nascosto

Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Padova nella tarda serata di domenica in piazza Cavour.

Tradito dal nervosismo

Poco prima delle 22 al 112 arrivano alcune segnalazioni per un gruppetto di individui molesti che si aggirano per la piazza. Una pattuglia arriva sul posto in pochi minuti e vi trova solo B.D., quarantaseienne di Anguillara Veneta. Gli è bastato vedere i carabinieri per dare evidenti segni di nervosismo: un atteggiamento sospetto che ha spinto i militari ad approfondire il controllo chiedendogli i documenti. Una verifica sul database delle forze dell'ordine ha portato alla luce alcuni precedenti penali, cosicché all'uomo è stato chiesto di vuotare le tasche. Quando ha aperto il marsupio che portava in vita ha consegnato un oggetto alquanto particolare. Era una pistola finta in metallo, perfetta riproduzione di una Beretta 92 semi automatica.

La denuncia

Il tappo rosso, obbligatorio per legge per segnalare le armi giocattolo, era stato coperto con qualche giro di nastro adesivo isolante che a prima vista lo rendeva invisibile. Incapace di spiegare perché portasse con sé quell'oggetto, il padovano è stato accompagnato in caserma e denunciato per porto abusivo prima di essere rilasciato. Sequestrata invece la pistola.