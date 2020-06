In auto con gli amici, un coltello e un tirapugni. Un passeggero ha anche della droga

Quattro amici in compagnia, in viaggio sull'auto di uno di loro. Nell'abitacolo però vi erano anche degli oggetti molto particolari e dello stupefacente.

Il controllo

Il gruppo di ragazzi alle 22.20 di domenica è incappato in un posto di blocco dei carabinieri lungo via San Nicolò a San Giorgio in Bosco. Quando l'automobile ha accostato e dopo aver sottoposto a verifica i documenti degli occupanti, i militari hanno proceduto con una perquisizione del veicolo e dei giovani. Il 22enne alla guida, residente a Campo San Martino, aveva con sé un tirapugni in metallo e un coltello a serramanico. Interrogato sul motivo per cui viaggiasse con tali armi, non ha saputo fornire una giustificazione plausibile e pertanto è stato denunciato poco dopo per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Un compagno di viaggio, coetaneo di Piazzola sul Brenta, aveva invece con sè 3,5 grammi di marijuana che gli sono valsi una segnalazione come assuntore di stupefacente.