Nervoso al posto di blocco, nell'auto nasconde una mazza di metallo

Quando gli agenti della Squadra volante gli hanno intimato l'alt non hanno potuto non notare il nervosismo del 47enne padovano, procedendo con una perquisizione e scoprendone ben presto il motivo.

Il controllo

Sono le 21 di domenica quando l'uomo viene fermato in via Gattamelata a bordo della sua utilitaria. Mentre consegna i documenti è visibilmente agitato e nonostante paia tutto in regola gli agenti procedono con un controllo all'interno del veicolo. Sotto un sedile, ecco spuntare il motivo di tanta ansia: una mazza da baseball di metallo lunga 80 centimetri. il 47enne prova a giustificarsi dicendo di tenerla con sè per difendersi, ma la motivazione non convince così l'oggetto finisce sequestrato e il conducente denunciato per porto abusivo di strumenti atti a offendere.