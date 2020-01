Il litigio in piazza finisce a bottigliate: aggredisce il rivale, disarmato dai militari

Litigio ad alta tensione martedì pomeriggio a Piove di Sacco, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri che si sono precipitati in strada bloccando e denunciando un giovane africano.

La lite

Il parapiglia pomeridiano è scoppiato in piazzale Serenissima, il grande parcheggio tra le vie Marcato e Michiel. Protagonisti di una discussione ben presto degenerata e dai toni particolarmente agitati sono stati due uomini nigeriani. Uno in particolare dopo aver inveito contro il connazionale è passato a minacciarlo apertamente per colpirlo con una bottiglia di vetro. A quel punto il fragore ha richiamato su posto i militari, che sono riusciti a fermare e disarmare il 24enne A.I. Trasferito in caserma, il giovane è stato identificato e successivamente denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere.