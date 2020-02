Ubriaca al bar, minaccia la titolare con una pistola finta. In tasca però ha anche un coltello

In preda ai fumi dell'alcol è arrivata a impugnare una pistola. Si trattava di una riproduzione, ma lo stesso non si può dire per il coltello che aveva in tasca. Non lo ha estratto, ma è comunque valso una denuncia alla 46enne L.A.

La scenata

L'inquietante scena si è svolta martedì all'interno del bar All'Angolo di piazza Mercato, nel centro di Mestrino. Lì si è presentata la 46enne, originaria di Padova e già nota alle forze dell'ordine. Era visibilmente alticcia e oltre a creare fastidio agli altri avventori ben presto è arrivata a prendersela con la titolare straniera. Dopo averla insultata è passata alle minacce, estraendo anche una pistola giocattolo. L'oggetto era munito del tappo rosso, quindi evidentemente una semplice riproduzione, ma la responsabile del locale ha comunque chiesto aiuto al 112 facendo arrivare al bar una pattuglia dei carabinieri.

La denuncia

I militari hanno individuato e prelevato la padovana, identificandola e perquisendola. Dopo aver sequestrato l'arma finta, nella tasca del giubbotto della donna hanno recuperato anche un coltello di otto centimetri, che le è valso l'accusa di porto abusivo di oggetti atti a offendere e la conseguente denuncia.