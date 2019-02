Si aggira tra le biciclette parcheggiate: il tronchese porta alla denuncia un quarantenne

Armato di un grosso tronchese, è stato denunciato un 40enne che si aggirava in modo sospetto per il centro storico.

La vicenda

A notarlo gli uomini del Nucleo radiomobile di Padova che attorno alle 21 di giovedì stavano pattugliando il centro storico. All'altezza di riviera Tito Livio hanno avvistato il 40enne che portava con sé un pesante tronchese in metallo lungo 35 centimetri. Chiesto conto del motivo per cui circolasse con un oggetto tanto vistoso, l'uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione credibile. Sospettando si trattasse di un aspirante ladro e stesse puntando alle biciclette parcheggiate nelle rastrelliere lungo la strada, i carabinieri lo hanno condotto in caserma. Identificato in Z.T., italiano nativo di Pordenone, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. L'arnese è stato sequestrato.