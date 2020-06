Durante il controllo stradale spuntano coltelli e tronchesi: scatta la doppia denuncia

Non sono decisamente attrezzi indispensabili per una gita domenicale: D.F., 41enne di Coriano (Rimini) e D.P.E., donna 35enne residente a Vigonza, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

I fatti

È successo nella mattinata di domenica 21 giugno in via Goito a Padova: i militari dell'Arma stavano svolgendo un normale servizio di controllo quando hanno fermato la coppia. Rinvenendo alcuni "oggetti" vietati: l'uomo, infatti, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 12,5 cm e due tronchesi, mentre la 35enne aveva un coltellino a serramanico lungo 6 cm. Armi e affini sono stati sequestrati, e la coppia è stata deferita in stato di libertà.