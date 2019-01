16 anni, e già armato: minorenne denunciato, girava per il paese con un coltello

Il suo volto era già noto alle forze dell'ordine. E ora lo sarà ancor di più: un 16enne di origine albanese è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere.

I fatti

Per la precisione, un coltello con la lama da 12 centimetri e "pronto all'uso": a trovarlo sono stati i carabinieri di Pontelongo, i quali avevano fermato per un controllo il minorenne mentre stava percorrendo via Villa del Bosco. E la successiva perquisizione ha permesso ai militari dell'Arma di rinvenire la pericolosa arma da taglio.