In sella a una bici rubata con oltre 10 grammi di marijuana in tasca: scatta la doppia denuncia

Due in uncolpo solo: O.O., 29enne nigeriano regolare, è stato denunciato dalla polizia per furto di bici e possesso di sostanza stupefacente.

I fatti

È successo nella tarda mattinata di giovedì 30 maggio a Padova, in via Cairoli: una volante ha fermato l'uomo mentre transitava in sella a una bicicletta risultata rubata. Ma non è tutto: la successiva perquisizione personale ha permesso agli agenti di trovare quasi 11 grammi di marijuana. Da qui la doppia denuncia.