Coltivava marijuana usando il pollaio come nascondiglio: 50enne nei guai

Aveva occultato decine e decine di piante all'interno del pollaio, tra assi e lamiere. Ma il nascondiglio si è rivelato meno sicuro del previsto: G.V., 50enne con invalidità, è stato denunciato dai carabinieri di Galzignano per detenzione, spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti.

I fatti

Le piante in questione, infatti, erano di marijuana. E quando i militari dell'Arma sono entrati nel pollaio ne hanno trovate ben 52, di varie dimensioni. La perquisizione è poi continuata all'interno dell'abitazione dell'uomo (residente proprio a Galzignano Terme) e ha portato alla scoperta di altri 19 grammi di "erba", in questo caso già raccolta e inserita in un vasetto. I carabinieri hanno quindi provveduto a sequestrare il tutto e a denunciare il 50enne.