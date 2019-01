Raccoglievano illegalmente rifiuti e scarti: nel furgone una tonnellata di materiale

Quel furgone carico di oggetti di ogni sorta non è sfuggito all'occhio attento dei carabinieri, che hanno evitato che quasi una tonnellata di rifiuti venisse abbandonata o rivenduta illegalmente.

La vicenda

A farne le spese rimediando una denuncia è una coppia di 45enni, di professione giostrai. Erano entrambi a bordo di un vecchio Iveco TurboDaily fermato mercoledì mattina dai militari di Legnaro, dove risiede l'uomo. Nel cassone scoperto facevano bella mostra scarti e materiali metallici di ogni tipo: reti per materassi, pezzi di mobilio, tubi e lamiere. L'intento era chiaro: raccoglierli e smaltirli in modo illecito. Interrogati, non hanno saputo dare alcuna spiegazione convincente sulla destinazione del carico. Mentre i circa 900 chili di materiale venivano sequestrati per essere differenziati correttamente, il 45enne V.M. e la coetanea R.S., veneziana, sono stati denunciati per raccolta e trattamento non autorizzato di rifiuti.