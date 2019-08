Resa dei conti dopo la rapina: scovate le donne che ruppero le costole a una guardia

Sono passati poco meno di due anni, ma la Giustizia è arrivata a presentare il conto. Lo ha fatto sotto forma di una denuncia formalizzata dai carabinieri di Camposampiero e notificata venerdì mattina.

Il furto

A riceverla sono state M.E. e I.A., 41 e 22 anni, entrambe donne, entrambe residenti a Oderzo ma di origine nomade. Il fatto che gli inquirenti contestano loro e che per mesi li ha impegnati in un'opera di analisi e raffronto, risale al 7 settembre 2017. Quel giorno le due donne avevano raggiunto il centro commerciale Il Parco in zona Straelle a Camposampiero. Dal negozio Ovs erano riuscite a portar via circa 70 euro di merce, venendo però notate e intercettate dalla sicurezza del negozio.

L'aggressione

Una guardia, anch'essa donna, aveva cercato di fermarle, tanto da riuscire a fargli abbandonare la refurtiva. Nel tentativo di guadagnare l'uscita le due ladre l'avevano però spinta e fatta cadere a terra. Una caduta costata la frattura di un paio di costole alla vittima. Erano riuscite a fuggire, ma le testimonianze dei presenti e le riprese delle telecamere di zona alla fine hanno portato fino a loro. La coppia è accusata in concorso di rapina impropria. Evitata invece l'accusa di lesioni, poichè le ferite della guardia erano state giudicate guaribili in meno di quaranta giorni.