Aggredito in casa, tenta di chiedere aiuto ma viene picchiato e rapinato

Ha ricevuto una sgradita visita, da cui è nato un diverbio sfociato in pestaggio quando per difendersi aveva provato a chiamare i carabinieri. Un episodio violento conclusosi con una denuncia in concorso per rapina.

L'aggressione

I fatti risalgono allo scorso 5 maggio, quando due uomini macedoni di Ospedaletto Euganeo si erano recati nell'abitazione di un conoscente, 53enne romeno di Este. Una volta in casa fra i tre era scoppiata una lite per motivi banali, ben presto degenerata al punto che il romeno aveva deciso di chiamare i carabinieri per far allontanare i due rivali. Per tutta risposta i macedoni lo avevano picchiato, sottraendogli il telefonino con cui stava tentando di chiedere aiuto ed erano poi scappati.

Le denunce

La vittima a quel punto aveva raggiunto la caserma e raccontato tutto, sporgendo querela nei confronti dei due assalitori. Una breve indagine ha ricostruito i fatti, dal litigio al pestaggio fino alla sparizione dello smartphone. Una volta identificati i due macedoni è stata eseguita una perquisizione che ha permesso di trovare in loro possesso il telefonino del 53enne. Nei confronti del 44enne J.K. e del 38enne R.E., entrambi pregiudicati, i militari del Norm di Este hanno formalizzato sabato una denuncia in concorso per rapina, restituendo poi il cellulare al legittimo proprietario.