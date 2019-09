Fermato in strada e rapinato dalla coppia di ventenni: lo picchiano con il cric

Sono accusati di rapina, lesioni e porto abusivo di armi P.T., 24enne padovano, e la fidanzata A.K. di 22, responsabili secondo gli inquirenti dell'aggressione ai danni di un nordafricano.

Attirato in trappola

A sporgere querela portando i carabinieri sulle loro tracce è stata la stessa vittima, che nel pomeriggio di lunedì ha raccontato ai militari di Tombolo il pestaggio subito poche ore prima. In tarda mattinata il 64enne viaggiava sul suo furgone lungo via Asiago, non lontano dalla stazione ferroviaria. Ha raggiunto un'utilitaria bianca, i cui occupanti si sono sbracciati per farlo accostare. Pensando avessero bisogno di aiuto si è fermato, trovandosi però davanti la coppia che senza alcun motivo lo ha coperto di insulti.

La rapina

Ne è nato un litigio andato avanti diversi minuti e sempre più violento, tanto che il nordafricano ha estratto il cric e lo ha lanciato in direzione dei due ragazzi, senza colpirli. Per tutta risposta quelli hanno raccolto il pesante oggetto e raggiunto il 64enne, picchiandolo ferocemente alla schiena. Lasciatolo a terra dolorante gli hanno rubato 600 euro in contanti dal portafoglio e strappato due catenine d'oro prima di salire sull'auto e scappare.

Le accuse

Il ferito ha raggiunto il pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni per un trauma cervicale. In seguito alle cure sono stati informati i carabinieri che ne hanno raccolto la testimonianza mettendosi alla ricerca della giovane coppia, rintracciata nel tardo pomeriggio. A fronte delle prove raccolte il 24enne, nativo di Camposampiero ma di fatto senza fissa dimora, e la 22enne albanese residente a Galliera Veneta, sono stati denunciati. Ad aggravare la loro posizione è stato il ritrovamento dentro l'auto del cric e di sei lame tra coltelli a serramanico e un voluminoso pugnale, tutti sequestrati.