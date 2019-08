Ragazza padovana di colore discriminata in spiaggia: denunciato l'ex gestore di Punta Canna

Un uomo di 66 anni, ex gestore dello stabilimento Punta Canna, è stato denunciato dai carabinieri per aver tormentato una ragazza di colore sulla spiaggia, costringendola ad andarsene.

I fatti

Come riporta VeneziaToday è successo il pomeriggio di Ferragosto a Sottomarina, proprio nel tratto di Punta Canna: l'uomo, stando alla ricostruzione dei carabinieri, avrebbe attuato ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti della ragazza, accompagnandosi con musiche e frasi diffuse tramite apparati acustici e un megafono. Alla fine la giovane, che abita nella provincia di Padova ed è nata in Italia da genitori originari dell’Africa occidentale, ha lasciato la spiaggia. Con lei c'era anche un'amica.

Discriminazione e apologia di fascismo

Una volta allontanatasi, la ragazza ha chiamato il 112 e riferito la vicenda. Una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile di Chioggia è intervenuta sul posto, ha verificato l'accaduto e, al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il 66enne, che abita a Mirano e che da tempo non gestisce più la spiaggia: è accusato di violenza privata aggravata da finalità di discriminazione razziale, ingiuria e apologia del fascismo.

I precedenti

Del 66enne denunciato si era parlato molto due estati fa in seguito ai servizi di cronaca in cui era emerso ciò che succedeva a Punta Canna: cartelli inneggianti a Mussolini, "comizi" in riva al mare, messaggi discriminatori diffusi tramite gli altoparlanti. La vicenda aveva avuto uno strascico giudiziario, ma le indagini per apologia di fascismo erano state archiviate; dopodiché la società che ha in concessione quel tratto di spiaggia aveva deciso di non rinnovare la collaborazone con l’uomo.