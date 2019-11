Minaccia i passanti con una bottiglia: bloccato in un negozio, si scaglia contro gli agenti

Insulti e minacce ai passanti senza alcun motivo, il tentativo di introdursi in un negozio e un'auto della polizia ammaccata. Sono i comportamenti costati una denuncia a un nordafricano, bloccato alle 8.30 mercoledì in via Ansuino da Forlì.

Dalle minacce alla sfuriata

La scenata che ha visto protagonista il marocchino è nata attorno alle 8, quando l'uomo è stato notato all'esterno del negozio Maxifrutta. Lungo il marciapiede, bandendo una bottiglia di vetro, se l'è presa con chiunque gli passasse davanti, lanciando insulti con atteggiamento aggressivo. Ne sono nate le prime segnalazioni che hanno portato sul posto una pattuglia della Squadra Volante, con gli agenti che hanno individuato lo straniero dentro l'edificio. Bloccarlo è stata impresa non da poco, perché il marocchino ha opposto viva resistenza al controllo, colpendo ripetutamente l'auto di servizio e danneggiandola.

Lo stupefacente e le denunce

Una volta reso inoffensivo e caricato a bordo alla volta della questura, si è trovato accanto anche un altro giovane che i poliziotti hanno intercettato nello stesso luogo. Quest'ultimo, minorenne tunisino noto per precedenti legati allo spaccio, è stato perquisito e aveva addosso 3,5 grammi di hashish. Entrambi sono finiti negli uffici di piazzetta Palatucci, dove sono stati identificati e denunciati. Il marocchino deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, il secondo di detenzione a fini di spaccio.