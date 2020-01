Brucia il posto di blocco, scatta l'inseguimento in centro: scappa per nascondere la droga

Si è conclusa con una duplice denuncia e una multa la fuga di un italiano di 40 anni, residente nella Marca, che ha tentato di eludere un controllo della polizia la notte tra giovedì e venerdì.

L'inseguimento

É l'1.15 quando gli agenti in servizio di pattuglia notano una Audi A3 lungo viale Codalunga, nella zona della stazione. Intimano l'alt, ma il veicolo prosegue la sua corsa e ne nasce un inseguimento. Riescono a bloccarlo dopo qualche chilometro in via Alicorno, zona Santa Croce, ma il conducente non si arrende e prova a scappare a piedi. Fermato poco lontano e perquisito, gli vengono trovati addosso alcuni grammi di cocaina ed eroina, che per gli inquirenti sarebbero stati il motivo scatenante della fuga. Trasferito in caserma e identificato, l'uomo deve ora rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti, reati per i quali è stato denunciato. A questi si aggiunge la sanzione per aver violato ripetutamente il Codice della strada.