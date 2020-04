Sorpreso ad armeggiare tra le auto in sosta all'ospedale, si scaglia contro i carabinieri

I movimenti sospetti tra le automobili parcheggiate fuori dall'ospedale hanno fatto finire in caserma con una duplice denuncia un 22enne marocchino.

I sospetti

Il ragazzo, già noto per diversi precedenti penali, è stato oggetto della segnalazione di un cittadino che la sera di Pasqua ha allertato il 112. Il testimone ha riferito di una figura che si aggirava tra i veicoli nel parcheggio dell'ospedale, soffermandosi a spiare dentro gli abitacoli. Un atteggiamento che ha fatto pensare a un possibile ladro in cerca di facili bottini ma, nonostante nessun furto si sia verificato, la comparsa dei carabinieri ha scatenato la reazione del nordafricano.

Le accuse

Quando si è trovato davanti gli uomini in divisa ha cercato in ogni modo di non essere identificato provando anche a colpirli. Reso inoffensivo e trasferito in caserma, il 22enne Z.C. si è visto denunciare per resistenza a pubblico ufficiale nonché per soggiorno illegale in Italia poiché è risultato essere irregolare.