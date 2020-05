Prima molesta gli avventori del locale, poi ferisce un poliziotto: tripla denuncia per l'uomo

Un nuovo episodio dopo quello avvenuto mercoledì 27 in zona Stazione: la polizia ha denunciato un 52enne di origini nordafricane per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo attivo a offendere.

I fatti

È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 28 maggio al Bamboo Cafè, in via Giacinto Carini a Padova: intorno alle ore 18 il titolare del locale ha segnalato la presenza nel locale di un uomo che, alticcio e aggressivo, molestava gli avventori e il personale e che con ogni probabilità aveva con sé un coltello. Sul posto si è dunque precipitata una volante: i poliziotti hanno subito operato una perquisizione personale trovando nello zaino del nordafricano proprio un coltello e anche un forbice. Gli agenti decidono dunque di portarlo in Questura, ma l'uomo si ribella e oppone resistenza attiva procurando una distorsione al polso a uno degli operatori. Una volta ristabilita la calma il 52enne è stato denunciato.