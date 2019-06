Litiga con il controllore e si scaglia sugli agenti: non voleva pagare il biglietto per la bici

É salito in autobus con la sua bicicletta al seguito, senza però pagare il sovrapprezzo per il trasporto. É bastato un appunto da parte del controllore di busItalia e il 23enne ha perso la testa, ingaggiando una furiosa lite davanti agli altri passeggeri attoniti.

La scenata in strada

É successo alle 10 di martedì in piazzale Stazione e il battibecco ha rischiato di degenerare tanto da richiedere l'intervento della polizia. Quando sono arrivati gli agenti il giovane nigeriano stava ancora sbraitando di non avere nessuna intenzione di pagare. Per un attimo sembrava essersi calmato, ma appena gli sono stati chiesti i documenti è diventato ancor più aggressivo. Ha urlato di non averli e quando lo hanno invitato a seguirli in questura ha fatto il diavolo a quattro per non salire sull'auto di pattuglia. Arrivato negli uffici di piazzetta Palatucci è stato identificato nel 23enne O.K. e, dopo aver ascoltato la sua versione, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.