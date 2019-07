Senza patente sull'auto con la targa di cartone: al controllo scattano scenata e fuga

Non si è fatto mancare nulla il 54enne che domenica sera ha racimolato una denuncia per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire i documenti, guida con patente revocata e contraffazione delle targhe.

Atteggiamento sospetto

L'uomo è incappato in un controllo a Cittadella, dove era di pattuglia un'unità dei carabinieri. Quando li ha visti si è affrettato a salire su una Fiat Punto ingranando la marcia. I militari hanno però immediatamente notato alcune stranezze della targa, decidendo di seguirlo. L'automobilista prima di essere fermato ha cercato di seminarli, per poi rifiutarsi di fornire i documenti. Alle richieste perentorie ha perso la testa, minacciando e insultando i carabinieri fino a tentare di scappare a piedi.

Le irregolarità

Bloccato e inserite le generalità nel database è emerso il motivo di tanta agitazione: il 54enne N.P. stava guidando nonostante gli fosse stata revocata la patente. Come se non bastasse sull'auto, che risulta di sua proprietà, era stata apposta una rudimentale targa di cartone. Mentre proseguono gli accertamenti per capire il motivo della contraffazione, l'uomo è stato denunciato.