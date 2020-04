Brucia l'alt e scappa in bicicletta: minacce e insulti ai carabinieri

La scappatella non autorizzata di un 49enne padovano si è conclusa martedì pomeriggio con una multa e una denuncia dopo un inseguimento.

L'inseguimento e la denuncia

A tentare inutilmente di scampare al controllo dei carabinieri è stato M.G. di Villafranca Padovana. L'uomo alle 14 è stato intercettato lungo via Pedagni nel comune di Veggiano dove stava pedalando in sella a una bicicletta. La pattuglia del Nucleo radiomobile di Padova gli ha intimato l'alt ma il 49enne per tutta risposta è fuggito. Inseguito e bloccato pochi metri dopo, ha coperto i militari di insulti e minacce, tanto da essere trasferito in caserma e denunciato per resistenza. Denuncia a cui si è sommata la sanzione per aver violato i decreti anti Covid, uscendo dal proprio comune di residenza senza alcun valido motivo.