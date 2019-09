Ubriachi al supermercato: ingaggiano una lite con il vigilante che tenta di allontanarli

Tra la sera e la notte di martedì gli agenti della questura di Padova sono stati impegnati in due distinti servizi legati a persone ubriache e sotto l'effetto di droga.

Al supermercato

Il primo intervento è scattato alle 18 su richiesta del personale del supermercato Lidl di via Cardinale Callegari all'Arcella. Nel punto vendita si erano presentati poco prima tre uomini che, visibilmente ubriachi, avevano cominciato ad aggirarsi tra le corsie infastidendo i clienti. A intervenire erano stati gli addetti alla vigilanza, che avevano inutilmente cercato di convincere il trio ad allontanarsi. L'unico risultato era invece stato farli infuriare, tanto da ingaggiare un furioso litigio a suon di insulti. La pattuglia ha quindi calmato e prelevato i tre, poi identificati in cittadini romeni, tutti multati per ubriachezza molesta.

In centro storico

Più delicato si è rivelato il controllo che alle 2.45 di mercoledì li ha portati in riviera Tito Livio, dove era stato notato un uomo evidentemente alterato, che barcollava e biascicava in strada. Quando hanno tentato di avvicinarlo per sincerarsi delle sue condizioni il 35enne ha reagito violentemente, cercando senza successo di scagliarsi sugli agenti. Reso inoffensivo, è stato trasferito in questura e perquisito, permettendo di recuperare una dose di marijuana e una di cocaina. Visto il suo stato psicofisico si ritene che l'uomo, originario della provincia di Padova, potesse aver assunto in precedenza dell'altro stupefacente oltre a degli alcolici, che gli sono valsi una multa per ubriachezza molesta e la segnalazione come assuntore di droga. A causa della reazione violenta è stato anche denunciato per resistenza.