Senza droga, eppure violento: 27enne denunciato per oltraggio e resistenza

E pensare che era “pulito”: un 27enne di origini tunisine è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

È successo nella mattinata della vigilia di Natale in via Ansuino da Forlì a Padova: erano le ore 11.45 circa quando la polizia è intervenuta sul posto dopo la segnalazione della presenza di spacciatori. Tra loro c’è anche il 27enne, il quale, pur non essendo stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ha opposto resistenza al controllo offendendo gli agenti. Una volta bloccato il tunisino è stato denunciato.