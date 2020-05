Si aggira per il quartiere urlando e calciando i cassonetti: denunciato un 26enne

Si aggirava per l'Arcella urlando e schiamazzando senza motivo. L'intervento dei carabinieri non è servito a placarlo tanto che per lui è stato necessario il ricovero in pronto soccorso dove è stato sottoposto a una visita.

Aggressione e ospedale

I militari del Radiomobile della compagnia di Padova e quello del 4° battaglione di Mestre hanno denunciato in stato di libertà per resistenze a pubblico ufficiale un padovano di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine che era stato segnalato da alcuni passanti in via Guido Reni mentre urlava e tentava di prendere a calci i cassonetti. Alla vista dei militari è andato in escandescenza tentando di aggredire gli operatori, venendo bloccato e immobilizzato. Nonostante le manette ha continuato ad agitarsi ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.