Minaccia con una catena i volontari di Croce Rossa in piazza dei Signori: 29enne denunciato

Un vero e proprio raptus: i carabinieri di Selvazzano Dentro hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale A.A.F.M., 29enne di origini libiche residente a Padova ma di fatto senza fissa dimora.

I fatti

È successo nella tarda serata di sabato 23 maggio in piazza dei Signori a Padova: i militari dell'Arma stavano svolgendo uno specifico servizio per il contenimento degli assembramenti quando hanno notato il 29enne che, in evidente stato di agitazione, stava molestando alcuni volontari della Croce Rossa brandendo una catena da bicicletta. È servito l'intervento del personale di polizia locale e della polizia di Stato, giunti in supporto ai carabinieri, per bloccare il libico, che ha opposto attiva resistenza senza però ferire nessuno.