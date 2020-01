Giovani ubriachi e molesti in centro storico, arriva la polizia: uno oppone resistenza

Il gomito alzato è valso la denuncia a un 32enne e una sanzione a una ragazza di 20 anni, raggiunti entrambi dalla polizia nella serata di mercoledì in centro storico.

Ventenne multata

La prima a finire nei guai è stata una ventenne padovana che lungo via Marsala ha dato spettacolo con grida e atteggiamenti molesti. Era visibilmente ubriaca e attorno alle alcuni residenti hanno chiamato il 113, che ha inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti, poco lontano dall'incrocio con via Roma e in prossimità di alcuni locali, hanno trovato la giovane, identificata e sanzionata per ubriachezza molesta.

Trentenne denunciato

Mezz'ora dopo e dalla stessa via è arrivata una seconda segnalazione analoga. Stavolta ad attirare eccessivamente l'attenzione con schiamazzi e urla era un 32enne che alla vista dei poliziotti ha dato in escandescenze. L'uomo infatti ha tentato in ogni modo di eludere il controllo, rifiutando di consegnare i documenti e opponendo resistenza. Comportamento che oltre alla sanzione gli è anche valso una denuncia.