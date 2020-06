Occupa la strada e impedisce il passaggio delle auto: era completamente ubriaco

Si è parato in mezzo alla strada, bloccando il traffico e rischiando di essere investito. Poi ha cercato di opporsi all'identificazione, guadagnandosi una denuncia e una sanzione.

Alla Stanga

Protagonista del pericoloso siparietto avvenuto alle 10 di domenica in via Venezia alla Stanga è stato un 44enne di origine moldava. L'uomo, in preda all'ubriachezza, ha raggiunto il centro della strada, di fatto impedendo ai veicoli di transitare visto il rischio di investirlo. A quel punto la linea del 113 ha ricevuto numerose segnalazioni e in pochi minuti sul posto è stata fatta intervenire una pattuglia della Squadra volante. All'arrivo degli agenti lo straniero ha cercato di non lasciarsi identificare, opponendo resistenza e cercando di colpirli senza però alcun risultato. Tranquillizzato e prelevato dalla sede stradale, è stato trasferito in questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, nonché sanzionato per ubriachezza molesta.

All'Arcella

L'accusa di resistenza qualche ora dopo ha colpito anche un 22enne nigeriano, protagonista di un violento litigio in strada con un altro connazionale. L'episodio è avvenuto alle 21.30 di domenica in via Tiziano Aspetti all'Arcella, all'esterno di un ristorante. Ad allertare la polizia è stato lo stesso titolare, richiamato in strada dal clamore causato dal furioso diverbio fra i due stranieri. Quando la pattuglia è arrivata sul posto vi ha trovato solo il 22enne, mentre l'altro litigante si era già allontanato. Il giovane ha cercato di opporsi al controllo rifiutando anche di fornire le generalità, finendo denunciato.