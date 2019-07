Dalla lite tra ragazzini all'aggressione: 17enne ubriaco finisce in comunità

É cominciata con una discussione tra adolescenti, è finita con una denuncia e l'affidamento a una comunità. Si tratta della domenica di un 17enne tunisino, protagonista di un controllo piuttosto movimentato.

La segnalazione

É domenica mattina quando alla centrale operativa dei carabinieri arriva una richiesta di intervento. A chiamare sono alcuni soldati dell'Esercito in forze alla caserma Pierobon: transitando lungo vie Chiesanuova, poco lontano dall'ingresso, hanno visto due giovani litigare. Una discussione particolarmente accesa, tanto da far temere che potesse degenerare in un pestaggio.

L'aggressione

Quando sul posto arriva una pattuglia di Padova Principale scoprono che i due contendenti erano un italiano e un tunisino, entrambi di 17 anni. Il primo si allontana senza creare problemi, mentre il nordafricano cerca di scagliarsi contro i militari. Il suo stato e l'evidente alterazione fanno ben presto capire che è completamente ubriaco, tanto da non riuscire a colpire i carabinieri che lo caricano sull'auto di servizio per identificarlo.

L'affidamento

Trasferito in caserma e denunciato per resistenza e ubriachezza molesta, la sua situazione viene resa nota al tribunale dei minori di Venezia che ne dispone l'affidamento a una struttura protetta del capoluogo euganeo.