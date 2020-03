Ubriaco per le strade del centro, ventenne aggredisce e insulta i carabinieri

Sono due le denunce elevate dal Nucleo radiomobile dei carabinieri di Padova tra il pomeriggio e la sera di martedì nel perimetro del capoluogo.

Ubriaco e aggressivo

Alle 23 una pattuglia è intervenuta lungo via Felice Cavallotti nei pressi del Bassanello dove era stato segnalato in strada un giovane molesto. Quando lo hanno raggiunto hanno appurato che il ragazzo era decisamente ubriaco e la richiesta dei documenti gli ha fatto perdere la calma. Il giovane si è rifiutato di lasciarsi identificare, cercando senza successo di scagliarsi contro i carabinieri e insultandoli fino a quando è stato bloccato e trasferito in caserma. Identificato nel 20enne S.R.V., nato in Romania ma residente in città, è quindi stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

Noto spacciatore

Nel pomeriggio era invece stata l'accusa di detenzione a fini di spaccio a portare alla denuncia il 44enne tunisino B.H.M. Il nordafricano, residente a Padova e già noto alla giustizia, è stato intercettato da una pattuglia lungo via Tommaseo. Visti i suoi precedenti specifici per traffico di droga è stato perquisito e ha dovuto consegnare quattro dosi di stupefacente, tre di cocaina e una di eroina che sono state sequestrate.